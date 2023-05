Cotado no Remo, Hélio dos Anjos tem retrospecto de títulos, bom aproveitamento e trabalhos longos

Títulos, aproveitamento postivo e passagens duradouras. Assim tem sido os últimos trabalhos do técnico Hélio dos Anjos, cotado para assumir o Remo após a demissão de Marcelo Cabo. De acordo com levantamento feito pelo Núcleo de Esportes de O Liberal, o treinador conquistou troféus nos últimos três clubes em que passou. Um deles, inclusive, quando treinava o Paysandu, foi conquistado em cima do Leão Azul.

Aproveitamentos positivos

Desde 2019, quando assumiu o Paysandu na Série C do Brasileirão, Hélio dos Anjos já treinou três clubes. Além do rival azulino, o técnico comandou o Náutico - entre 2020 e 2022 - e a Ponte Preta - entre 2022 e 2023. Em todas essas passagens, o treinador teve aproveitamento superior aos 50%. O maior índice, inclusive, foi registrado recentemente, na Ponte Preta. Na Macaca, Hélio obteve um aproveitamento de 60% em mais de 50 jogos. Veja os números:

Paysandu (2019-2020)

Jogos: 44

Vitórias: 19

Empates: 19

Derrotas: 6

Aproveitamento: 57%

Náutico (2020 - 2022)

Jogos: 66

Vitórias: 29

Empates: 19

Derrotas: 18

Aproveitamento: 53%

Ponte Preta (2022 - 2023)

Jogos: 55

Vitórias: 27

Empates: 19

Derrotas: 9

Aproveitamento: 60%

Campanhas duradouras

Hélio, ao contrário do perfil de alguns treinadores que circulam pelas séries B e C do Brasileirão, não tem o costume de ser somente um apagador de incêndio. Nas últimas três equipes por onde passou, o técnico permaneceu no cargo por, no mínimo, um ano. Veja os dados:

Paysandu: 31 de maio de 2019 até 15 de setembro de 2020 (1 ano, 3 meses e 15 dias)

Náutico: 18 de novembro de 2020 até 11 de fevereiro de 2022 (1 ano, 2 meses e 24 dias)

Ponte Preta: 22 de fevereiro de 2022 até 18 de abril de 2023 (1 ano, 1 mês e 27 dias)

Currículo cheio

Além do bom aproveitamento e campanhas duradouras, Hélio possui outra característica interessante: ele conquistou títulos nos últimos três times que treinou. Essas conquistas foram estaduais, mas apesar disso o treinador acumulou boas participações em competições nacionais. Confira:

Paysandu: campeão paraense de 2020. Além disso, foi até às quartas de final da Série C de 2019 e foi vice-campeão da Copa Verde no mesmo ano.

Náutico: campeão pernambucano em 2021. Conseguiu, também, livrar o time do rebaixamento na Série B em 2020 e, na temporada seguinte, terminou o torneio na 8ª posição.

Ponte Preta: campeão da Série A2 do Paulistão em 2023. Já em 2022, terminou a Série B no meio da tabela, sem sustos, na 12ª posição.

Bom retrospecto em clássicos

Hélio dos Anjos possui, também, bons números em clássicos regionais. Enquanto esteve no Paysandu, o treinador disputou oito vezes o Re-Pa e não saiu de campo derrotado em nenhuma oportunidade. O aproveitamento do treinador no clássico Rei da Amazônia é impressionante: 75%, traduzidos em cinco vitórias e três empates.