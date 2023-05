Remo busca 11° técnico desde o início da era Fábio Bentes; veja a lista

O Remo está em busca do novo técnico. Lanterna da Série C do Brasileirão, o Leão demitiu Marcelo Cabo e agora busca o 11° treinador da era Fábio Bentes, que começou em 2019. Essa demissão destaca uma lista extensa de técnicos que passaram pelo clube nas últimas cinco temporadas, com uma média de quase três treinadores por ano.

Desde 2019, o Remo teve uma rotatividade significativa no cargo de treinador, com uma sequência de nomes que deixaram sua marca. Entre eles estão: Netão, Márcio Fernandes e Eudes Pedro em 2019, Rafael Jacques e Mazola Júnior também em 2020, Paulo Bonamigo entre 2020/2021 e, novamente, 2022, Felipe Conceição em 2021, Eduardo Baptista também em 2021, Gerson Gusmão em 2022 e, por fim, Marcelo Cabo em 2023.

Essa lista evidencia a instabilidade no comando técnico do Remo nos últimos anos, com uma alta rotatividade de treinadores. A mudança frequente de técnicos pode afetar a continuidade e a consistência do trabalho realizado pela equipe, trazendo desafios adicionais para o clube.

Com a demissão de Marcelo Cabo, o Remo busca um novo treinador para assumir o comando da equipe. Como informado pela equipe de O Liberal, Hélio dos Anjos é o favorito, mas o atual campeão da Série C, Ricardo Catalá, também está na lista. O Leão busca encontrar o novo técnico para comandar a equipe na final do Parazão contra o Águia.

O Remo tem como próximo desafio a final do Campeonato Paraense 2023, contra o Águia. A partida ocorre na sexta-feira (26), às 20h, no Zinho Oliveira.

Veja a lista completa de técnicos do Remo desde 2019

Netão - 2019

Márcio Fernandes - 2019

Eudes Pedro - 2019

Rafael Jacques - 2020

Mazolla Júnior - 2020

Paulo Bonamigo - 2020/2021 e 2022

Felipe Conceição - 2021

Eduardo Baptista - 2021

Gerson Gusmao - 2022

Marcelo Cabo - 2023