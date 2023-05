Além de Hélio dos Anjos, veja lista de sondados pelo Remo e técnicos no mercado

O Remo demitiu o técnico Marcelo Cabo, após a quarta derrota em quatro jogos da Série C do Brasileiro. Com isso, o clube já começa a avaliar as opções no mercado. A equipe de esportes de O Liberal conseguiu apurar que Hélio dos Anjos é o principal nome da lista, mas o Leão avalia outros nomes. Veja agora outras alternativas no mercado.

Também está na lista!

Ricardo Catalá, ex-técnico do Mirassol (Pedro Zacchi/Agência Mirassol)

Ricardo Catalá

Outro nome da lista azulina, segundo uma fonte interna do clube azulino. Ricardo Catalá, de 41 anos, é o atual campeão da Série C 2022 com o Mirassol-SP. O comandante deixou o clube paulista após acumular duas vitórias e duas derrotas na Série B deste ano.

Alternativas

Fernando Marchiori subiu o ABC à Segundona do Brasileiro (Rennê Carvalho / Ascom ABC)

Fernando Marchiori

Aos 43 anos, Fernando Marchiori é outro técnico que se destacou na Série C do ano passado. O comandante subiu o ABC à Série B do Brasileiro. No entanto, o início da Segundona de 2023 foi conturbado: um empate e cinco derrotas, até a demissão, há pouco mais de uma semana.

Gilson Kleina é figurinha tarimbada na Série B(Fernando Dantas/Gazeta Press)

Gilson Kleina

Experiente comandante de 55 anos, Gilson Kleina é um nome forte na Série B do Brasileiro. Mas, atualmente, se encontra desempregado. O último trabalho foi no Paulistão deste ano, com a Portuguesa. Kleina salvou a Lusa do rebaixamento à Segundona do estadual, após a demissão de Mazola Junior.

Outro ex-Paysandu, Dado Cavalcanti tem passagens pelo futebol paraense, Série B e C (Jorge Luiz / Paysandu)

Dado Cavalcanti

Com passagens e títulos pelo Paysandu, Dado Cavalcanti é um nome com vasta experiência no futebol paraense, apesar dos 41 anos. O último trabalho do treinador foi no Náutico. O início ruim de Série C - uma vitória e duas derrotas - e a perda da vaga da Copa do Brasil em 2024 causaram a saída de Dado.