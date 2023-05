Remo é o 6º time a começar a Série C com quatro derrotas seguidas; veja as contas para fugir do Z4

Após a derrota para o São José-RS por 2 a 1, em Porto Alegre, pela quarta rodada da Série C 2023, o Remo bateu mais uma marca negativa na noite desta segunda-feira (22). O Leão é agora apenas o sexto time na Série C, desde 2009, a não ter nenhum ponto em quatro jogos. Ou seja, com quatro derrotas seguidas.

VEJA MAIS

Desde 2009 a terceira divisão nacional tem 20 equipes - tirando 2013, quando o Rio Branco-AC entrou com recursos e a competição teve 21 times - e mudou de regulamento várias vezes. Em 2009, ainda com quatro grupos com cinco equipes cada, o CRB começou o campeonato com quatro derrotas. O time regatiano escapou do rebaixamento ao fazer o total de 6 pontos em 10 jogos, mas foi eliminado em quarto lugar no grupo.

Em 2013, após entrar no meio do campeonato, o Rio Branco-AC chegou a ter seis derrotas seguidas nos primeiros seis jogos e terminou o campeonato com apenas 6 pontos em 20 jogos.

Já em 2015, com dois grupos com 10 times, o Icasa foi quem começou com quatro derrotas. O time cearense terminou o campeonato com 7 pontos, sendo rebaixado na lanterna. No mesmo regulamento, o Guaratinguetá, em 2016, teve também o início de quatro jogos sem pontos e foi rebaixado com apenas 4 pontos conquistados. Ambos os times disputaram 18 partidas na primeira fase.

O caso mais recente foi ano passado. O Atlético Cearense teve um início terrível e apesar de arrancar no final do campeonato, o time foi rebaixado com 19 pontos conquistados. Em 2022 o regulamento foi o mesmo do atual. São 19 partidas na primeira fase, com um grupo com 20 times.

Esperança azulina

Apesar de três dos quatro times que começaram o campeonato igual ao Remo terem terminado a Série C rebaixados, há esperança. Faltando 15 rodadas os azulinos têm ainda 45 pontos em disputa. Em uma média, com pouco mais de 50% de aproveitamento, o Leão pode chegar na pontuação suficiente para permanecer na divisão.

Para passar de fase o Remo tem que ter um aproveitamento de cerca de 66% a partir daqui, ou seja, conquistar cerca de 30 pontos. Um aproveitamento parecido com o do Botafogo-PB, que está, hoje, na terceira colocação geral da Série C.