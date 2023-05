Após saída do Remo, Marcelo Cabo faz pronunciamento e agradece diretoria e torcedores

O Remo anunciou a saída do técnico Marcelo Cabo no início da madrugada desta terça-feira (23), após mais uma derrota, a quinta consecutiva, a quarta na Série C, por 2 a 1, para a equipe do São José-RS, em Porto Alegre (RS). O ex-treinador azulino fez um pronunciamento em sua rede social e a agradeceu diretoria e torcedores.

“Hoje encerro meu ciclo como treinador do Remo. Agradeço ao presidente Fábio Bentes, toda diretoria, comissão técnica, jogadores, funcionários e em especial aos torcedores”.

VEJA MAIS

Marcelo Cabo, de 56 anos, não resistiu a mais um revés do Remo na temporada. O Leão Azul segura a lanterna da Série C e o projeto de acesso, anunciado em outubro do ano passado na sua chegada chegou ao fim para Cabo.

O Leão Azul está no mercado à procura de um novo treinador. O mais cotado para assumir o cargo é o experiente Hélio dos Anjos, que já treinou o Leão na década de 90 e recentemente esteve no Paysandu, maior rival azulino.