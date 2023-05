Remo segura empate até os acréscimos, leva gol do São José e perde mais uma na Série C

Mais uma vez o Clube do Remo sai de campo desconhecendo a vitória. Desta vez, o Leão Azul foi até Porto Alegre enfrentar o São José. Apesar do empenho em campo, os azulinos perderam por 2 a 1, depois de sustentar o empate até os 51 minutos do segundo tempo. Com a nova derrota, a equipe paraense se mantém na última posição da Série C e na próxima terça-feira (30) enfrenta o Confiança, em Belém.

O gramado sintético do estádio Francisco Novelletto foi molhado minutos antes da partida, e quando a bola rolou, o Clube do Remo nitidamente se viu em sérias dificuldades para trabalhar a bola, deixando os donos da casa jogarem soltos por boa parte do primeiro tempo. Tanto prova que as primeiras oportunidades contundentes vieram do São José, que aos 14 minutos conseguiu abrir o placar, após arrancada de Sillas pela esquerda. O jogador cruzou na grande área e a bola resvalou em Karl, sobrando em seguida para Zé Andrade abrir o placar.

A vantagem gaúcha deixou o time azulino um tanto inquieto e aos poucos algumas jogadas foram saindo, a maioria costurada através do da troca rápida de passes até a linha de fundo. Em uma delas, aos 19, Leonan avançou pela esquerda e cruzou rasteiro para o meio da área. Pedro Vitor finalizou no gol, mas Fábio Rampi fez ótima defesa e evitou o empate.

A desvantagem no placar fez o técnico Marcelo Cabo antecipar as mudanças que geralmente saem no segundo tempo. Assim, saíram Lucas Mendes e Pablo Roberto para as entradas de Lucas Marques e Soares, respectivamente. A mudança fez algum efeito e o Remo teve outra boa chance aos 36, desta vez com Diego Ivo, que completou, de cabeça, cruzamento de Pedro Vitor, e a jogada foi novamente interrompida pelo arqueiro do São José. Um pouco antes, no entanto, quase o São José amplia, desta vez com Sillas, em um perigoso cabeceio defendido por Vinícius.

2º Tempo

No retorno do intervalo, o São José continuou mais à vontade em campo, criando as melhores oportunidades, forçando a defesa azulina, que se manteve com a marcação mais recuada, enquanto o adversário trocava passes em velocidade, sobretudo com Sillas. Aos 5 minutos, o meia sofreu falta perto da área, Alessandro Vinícius cobrou direto e a bola bateu na barreira. Na sequência, o próprio levou cartão amarelo, após falta perigosa.

As reações do Leão Azul tinham como principal referência Anderson Uchôa, deslocado mais para a direita, enquanto Soares, que entrou no lugar de Pablo Roberto, assumiu a função de armar o time, que até o momento tinha Muriqui isolado na grande área. Do outro lado, Pedro Vitor fazia a função de descer pela direita para jogar a bola na área, mas a defesa do time gaúcho manteve-se bem armada, tirando as investidas.

Apesar disso, o Remo se manteve ativo no campo de ataque, mais ainda depois da entrada de Rodriguinho no lugar de Jean Silva. Por volta dos 15 minutos, os azulinos ganharam boa chance em bola parada, após falta de ataque do São José. Ao invés de jogar na área, Rodriguinho deu o passe para Leonan, que desceu até a linha de fundo e soltou um chute alto, defendido novamente por Rampi, até ali já um dos destaques do time gaúcho.

Com o time mais solto, o Leão Azul passou a criar bastante em cima da falha defensiva na esquerda do São José. Por lá, aos 16, saiu o cruzamento na grande área, que sobrou na medida para Muriqui marcar o seu 11º gol na temporada, em 18 jogos. O empate colocou fogo na partida e o São José cresceu novamente, depois de promover três mudanças em 10 minutos de mudanças. Saíram Alessandro Vinícius, Zé Andrade e Kayan para as entradas de Thayllon, Rondinelly e Thiago Santos.

Do lado azulino, Marcelo Cabo colocou Ronaldo no lugar de Pedro Vitor, mas foi o São José que continuou pressionando. Aos 41, Rondinelly recebeu em profundidade na esquerda da grande área, ajeitou e fez o chute, mas a bola pegou altura e saiu pela linha de fundo. Diante do esforço para garantir os três pontos, o São José acabou preso na defesa azulina, mas no último lampejo, conseguiu o improvável, marcando o gol da vitória aos 51, depois que Thayllon entrou rápido pela direita e cruzou rasteiro para a área, até a finalização de Thiago Santos, dando números finais à partida.

Ficha Técnica

Local: Estádio Francisco Novelletto – Porto Alegre (RS)

Dia: 22.05.2023

Horário: 20h

Árbitro: Douglas Marques das Flores (CBF-SP)

Auxiliares: Evandro de melo Lima (CBF-SP) e Leandra Aires Cossette (CBF-SP)

Quarto árbitro: Roger Goulart (CBF-RS)

Cartões Amarelos: Pablo Roberto, Claudinei, Lucas Marques (Remo) Alessandro Vinícius, Nonato, Lucas Cunha (São José)

SÃO JOSÉ-RS: Fábio Rampi, Ryan, Lucas Cunha, Jadson (Lucas Sampaio), Thalys (Matheuzinho); Nonato, Karl e Sillas, Kayan (Thiago Santos), Alessandro Vinícius (Thayllon) e Zé Andrade (Rondinelly). Técnico: Thiago Gomes.

REMO: Vinícius, Lucas Mendes (Lucas Marques), Ícaro, Diego Ivo, Leonan; Anderson Uchôa, Cludinei, Pablo Roberto (Soares); Jean Silva (Rodriguinho), Pedro Vitor (Ronald) e Muriqui. Técnico Marcelo Cabo.