Marcelo Cabo critica gramado e lamenta quarta derrota do Remo na Série C: 'O resultado foi injusto'

A situação do técnico Marcelo Cabo tem ficado insustentável dia após dia no Clube do Remo. Depois de mais uma derrota da equipe na Série C, a quarta seguida em quatro jogos, o treinador conversou com a imprensa para fazer uma avaliação da derrota por 2 a 1 para o São José. Em sua análise, os azulinos tiveram uma postura ofensiva, mas falharam em um fator primordial: a adaptação ao gramado sintético do estádio Francisco Novelletto.

Whatsapp: saiba tudo sobre o Remo. Recêêêba!

"A gente sabia que teríamos essa dificuldade de adaptação rápida ao gramado, mesmo a gente tendo treinado aqui. Foi um treino curto e talvez tenhamos demorado para absorver o fator da grama sintética. Assim, não fizemos um primeiro tempo bom e acabamos tomando um gol, com uma preocupação que tínhamos em distâncias médias. Equilibramos o jogo e terminamos o primeiro tempo equilibrados", garante o técnico, que justificou as duas mudanças ainda no primeiro tempo, quando tirou Pablo Roberto e Lucas Mendes.

“Tanto o Pablo quanto o Lucas nós precisamos contextualizar a saída deles. O Lucas estava rendendo abaixo do esperado, enquanto o Pablo tinha tomado um cartão e não estava fazendo a função dele, de ligação entre o meio e o ataque. Por isso tomei as medidas e não esperei até o intervalo. Eles estavam muito abaixo da rotação do jogo e eu precisava fazer alguma coisa para que o time tivesse outra postura", explica.

VEJA MAIS

As mudanças, no entanto, trouxeram efeito muito aquém do esperado, mas ainda sim os azulinos conseguiram o empate, que sustentaram até os acréscimos. "O segundo tempo foi bom, buscamos a igualdade e a equipe se organizou melhor dentro das mudanças. Criamos algumas oportunidades pouco antes do gol, tivemos duas chances, mas numa desatenção coletiva levamos o segundo gol deles", lamenta o técnico que considerou o resultado injusto.

Apesar do insucesso, Marcelo Cabo tende a continuar no comando técnico do time ao menos até a decisão do título estadual, que será disputado nesta sexta-feira, contra o Águia de Marabá. “Eles treinam e jogam aqui diariamente e estão adaptados. Tenho certeza que se fosse em outro gramado a gente conseguiria sair com a vitória. Agora temos que recuperar a auto estima dos atletas, o mental e psicológico, para continuar o trabalho. A partir de amanhã temos que virar a chave e disputar a final do paraense diante do nosso torcedor", encerra.