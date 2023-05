Atacante do Remo quer primeira vitória para embalar na Série C: 'quando ela vier, o time vai guinar'

O Clube do Remo faz amanhã a sua quarta partida na Série D do Campeonato Brasileiro e, até aqui, o único resultado conhecido é a derrota. A chance da redenção será nesta segunda-feira, contra o São José, no estádio Francisco Novelletto, em Porto Alegre-RS. O adversário, companheiro de zona de rebaixamento, não anda muito bem das pernas e ainda não venceu até aqui, mas também não perdeu em casa.

Ao lado de América-RN e Volta Redonda, a partida reúne o que há de pior nas primeiras rodadas da competição, com as quatro equipes formando a zona de rebaixamento e o Clube do Remo em sua base, também conhecida como lanterna. A pressão sobre o elenco, que já começa a ecoar no cangote azulino, tem sido o principal motor para o pensamento na vitória, conforme acredita o atacante Pedro Vitor.

"A gente vem treinando, ajeitando aquilo que falta ser ajeitado para o time buscar a primeira vitória na Série C e voltar a ser aquele time vencedor, que brigava toda vez pela vitória. As expectativas para esse jogo são as melhores. A gente está bem focado para conseguir a vitória".

Para diminuir a pressão, a equipe do técnico Marcelo Cabo tem que vencer, sobretudo porque vive o pior momento na temporada. São quatro derrotas consecutivas, três delas na Série C e outra no Campeonato Paraense, onde o bicampeonato segue ameaçado, depois que o time perdeu a primeira partida para o Águia de Marabá.

Apesar das dificuldades, o atacante se espelha no retrospecto da última partida, contra o Amazonas, no qual o time também perdeu, desta vez por 2 a 1. "Eu acho que demonstramos jogo passado, mas saímos com a derrota. São coisas que acontecem. Mas a gente já vem mudando a postura e isso foi visto. Nos esforçamos até o final. Batalhamos. Isso que tava faltando, essa gana de vitória. E acho que quando vier a primeira vamos guinar no campeonato".

O duelo começa a partir das 20 horas