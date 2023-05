Desde que foi rebaixado, Remo venceu apenas um jogo fora de casa na Série C; veja o aproveitamento

O Remo vive um momento delicado na temporada 2023. Os resultados que antes estavam aparecendo, simplesmente sumiram e o time azulino, que manteve uma série invicta no início da temporada, hoje acumula quatro derrotas seguidas, eliminações na Copa do Brasil e também na Copa Verde, além de um revés na grande final do Parazão para o Águia de Marabá. Parte da torcida azulina pede a saída do técnico Marcelo Cabo, porém, o Remo não possui bons números jogando longe de Belém no Brasileiro da Série C.

A alternativa azulina é vencer e vencer. Para tentar mudar o cenário na Série C do Brasileiro, o Leão precisa de qualquer forma vencer o São José-RS, nesta segunda-feira (22), às 20h, no Estádio Francisco Novelletto, em Porto Alegre (RS), pela quarta rodada do Nacional, porém os números do Remo jogando fora de casa não são nada animadores.

Números

Desde quando o Remo foi rebaixado para a Série C quando e a competição passou a ser jogada no atual formato, com 19 rodadas, todos contra todos e oito clubes se classificando para o quadrangular, o Remo disputou 10 jogos longe de Belém e conquistou apenas uma vitória, contra o Confiança-SE, no dia 1 de maio, por 2 a 1, com gols de Brenner e Albano.

Aproveitamento

Somando com o jogo de estreia desta temporada na Série C, contra o São Bernardo-SP, por 3 a 1, o Leão disputou 30 pontos fora de casa, com apenas cinco conquistados, um aproveitamento de 16.6%, para um clube que fez investimentos altos para as competições (ano passado e atualmente) e que pode comprometer a equipe na busca por uma classificação ao quadrangular final da atua temporada.

Derrotas e, clássicos e eliminações

Hoje o Remo é o lanterna da Série C, sem nenhum ponto conquistado e igualou marcas negativas como perder quatro jogos seguidos (contando Série C e Parazão), que não ocorria desde 2018 e o torcedor teme por mais um fracasso no principal compromisso azulino na temporada. Críticas, cobranças e protestos foram direcionados aos dirigentes, principalmente à figura do presidente Fábio Bentes, além do técnico Marcelo Cabo, principalmente com derrotas seguidas para o Paysandu, seu maior rival e uma eliminação na Copa Verde, também para o Paysandu, em uma partida em que o Remo possuía uma vantagem e viu o clube alviceleste virar o jogo e vencer nas penalidades.

Na bronca

O torcedor do Remo busca explicações para a queda de desempenho da equipe. O técnico Marcelo cabo mudou algumas peças, esquema tático, mas não foi o suficiente para elenco azulino conquistar os três pontos diante do Amazônia-AM, pela Série C, e do Águia de Marabá, pelo Parazão. O presidente azulino Fábio Bentes, em entrevista à TV Cultura, se mostrou insatisfeito com o que o Remo vem produzindo em campo e cobrou dos jogadores e comissão técnica uma resposta, que pode ser dada já nesta segunda-feira (22), contra o São José-RS.

Veja os jogos do Remo fora de casa na Série C desde o ano passado

Manaus-AM 1 x 0 Remo

Confiança-SE 1 x 2 Remo (Brenner e Albano marcaram para o Remo)

Brasil de Pelotas-RS 1 x 0 Remo

Ypiranga-RS 2 x 1 Remo

Volta Redonda-RJ 3 x 0 Remo

Figueirense-SC 0 x 0 Remo

Atlético-CE 3 x 1 Remo

Botafogo-PB 0 x 0 Remo

Botafogo-SP 2 x 1 Remo

São Bernardo-SP 3 x 1 Remo