Remo não perdia quatro jogos seguidos há cinco anos; confira o levantamento

Após perder por 1 a 0 para o Águia, em Marabá, pelo jogo de ida da final do Parazão 2023, o Clube do Remo chegou a quarta derrota seguida na temporada. O Leão não conseguia uma sequência tão negativa desde 2018, cinco anos atrás.

Agora, foram três derrotas na Série C - para São Bernardo, Botafogo-PB, Amazonas - e uma no estadual, para o Águia. No ano, foi a oitava derrota do Remo em 25 jogos.

Em 2018 os quatro resultados ruins foram todos pela Série C, para Confiança (0 a 3), ABC (1 a 2), Salgueiro (0 a 1) e Náutico (2 a 3). Antes disso, o Leão teve outra sequência.

Em 2016 o Clube do Remo perdeu duas partidas para o Vasco na Copa do Brasil (0 a 1 e 1 a 2) e duas para o Paysandu pela Copa Verde (1 a 2 e 2 a 4).

No século, contando apenas jogos oficiais, essa é a quarta vez em que o Leão perde quatro seguidas. A primeira foi na Série B de 2006 quando perdeu para Avaí (1 a 0), Portuguesa (1 a 2), Ituano (0 a 5) e Santo André (0 a 3).

Agora o Remo se prepara para enfrentar o São José, pela quarta rodada da Série C do Brasileirão. A partida vai ser às 20h00, no estádio Francisco Novelletto, em Porto Alegre.

Sequência de quatro derrotas do Remo no século*

2023 - São Bernardo (1 a 3), Botafogo-PB (1 a 2), Amazonas (1 a 2) e Águia (0 a 1).

