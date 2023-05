Torcedores fazem cobranças a líderes do elenco do Remo no Baenão; vídeo

Um grupo de membros de torcidas organizadas do Clube do Remo foram ao estádio Baenão nesta segunda-feira (15) fazer cobranças aos jogadores azulinos. Na sala de imprensa, os torcedores se reuniram com três lideranças do elenco: o goleiro Vinícius, o volante Anderson Uchôa e o atacante Muriqui.

Entre as cobranças feitas pelos azulinos estão a eliminação remista para o Corinthians, na terceira fase da Copa do Brasil e a sequência negativa na Série C. Veja o vídeo:

No momento, o Leão é o lanterna da Terceirona, com nenhum ponto conquistado nas três primeiras rodadas. Na quinta-feira (18), o Time de Periçá volta as atenções para a decisão do Campeonato Paraense. Às 20h, no Zinho Oliveira, a equipe enfrenta o Águia de Marabá, na primeira partida da final.