Águia de Marabá entra com Mandado de Garantia pedindo que final do Parazão seja no Mangueirão

Às vésperas da grande final do Campeonato Paraense, um dos finalistas resolveu entrar com um recurso junto ao Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), para mudar o local do jogo de volta. Originalmente, Remo e Águia de Marabá estava marcado para acontecer no Mangueirão, no próximo dia 26, mas o presidente remista, Fábio Bentes, solicitou a troca de estádio, levando a decisão para o Baenão, contrariando assim as pretensões do Águia de Marabá.

Assim, o clube protocolou na tarde desta segunda-feira (22) um Mandado de Garantia, com base no artigo 88 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, que determina o seguinte: "Conceder-se-á mandado de garantia sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, alguém sofrer violação em seu direito líquido e certo, ou tenha justo receio de sofrê-la por parte de qualquer autoridade desportiva".

No documento o clube alega ainda que o Mangueirão é o único estádio capaz de receber, com segurança, uma partida de final de campeonato, e proporcionar aos jogadores, comissão técnica e torcedores visitantes maior conforto, segurança e mobilidade. Para justificar o pedido, o clube enumera três pontos centrais para que a partida seja retirada do Baenão:

1 - a novidade histórica que seria a realização de uma final de Campeonato Paraense (e, portanto, jogo de expressão, com a presença das duas torcidas) em estádio diverso do Mangueirão;

2 - a incapacidade de se fornecer segurança aos atletas e torcidas envolvidas;

3 - a ausência de boa fé do presidente do clube adversário e a confissão de intenção para realizar o jogo com torcida única.

No comunicado divulgado à torcida e imprensa, o clube baseia suas razões em um histórico problemático no que diz respeito à recepção dispensada aos clubes visitantes que precisam jogar partidas decisivas no estádio azulino.

"Primeiramente por razões históricas, já que todas as decisões do campeonato se deram no estádio do Mangueirão, única praça esportiva capaz de receber jogos com torcida visitante. Além disso foram anexadas diversas confusões registradas no Baenão, mesmo havendo torcida única, tais como a do jogo Remo x Vila Nova em 2021, Remo x Aparecidense, em 2022, e Remo x São Luiz, neste ano, momento em que houve confusão em arquibancadas, com spray de pimenta e mulheres desmaiadas no estádio", destaca o clube.