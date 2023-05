Com um gol em cada tempo, Águia bate HumaItá-AC e sobe à vice-liderança da Série D

Depois de ter batido o Remo no jogo de ida da final do Parazão, o Águia de Marabá venceu o Humaitá-AC, neste domingo (21), pela terceira rodada da Série C de 2023. A partida, disputada no estádio Zinho Oliveira, terminou com o Azulão ganhando por 2 a 0, com gols de Luam Parede e Adauto.

Os lances ocorreram um em cada etapa do jogo. Aos 32 do primeiro tempo, o atacante Luam Parede só fez aproveitar uma bela jogada construída pelo lateral-direito Bruno Limão para empurrar a bola para as redes. Já aos 19' do segundo tempo, Adauto acertou um belo chute de longa distância para ampliar.

O resultado deixou o Águia na segunda colocação do Grupo 1 da Quarta Divisão, com seis pontos conquistados em três jogos. Vale lembrar que os quatro primeiros de cada chave avançam aos mata-matas da Série D.

Após a vitória, o Águia precisará virar a chave para o próximo compromisso. Na sexta-feira (26), o Azulão encara o Remo, fora de casa, pelo jogo de volta da final do Parazão. Por ter vencido o jogo de ida, em Marabá, o time do interior do estado tem a vantagem do empate para ser campeão.