Conheça os jogadores que fizeram a diferença e se destacaram no Parazão 2023

O Parazão 2023 chega na sua reta final, com os dois melhores times brigando pelo título de Campeão Paraense. Embora Remo e Águia tenham permanecido para apagar as luzes, o certame deste ano teve inúmeros feitos, destaques e revelações. Dos gramados de todo o estado, 12 clubes se debruçaram com louvor em uma competição marcada pela disputa acirrada e por muita bola na rede.

Excluindo os jogos da final e da disputa do terceiro lugar, o Parazão deste ano teve 62 partidas e 166 gols, média de 2,88. E no quesito artilharia, o estadual já tem praticamente definidos os seus goleadores e, até aqui, a artilharia recai sobre Mário Sérgio, centroavante do Paysandu, com 12 gols.

Pensando nisso, o Núcleo de Esportes de O Liberal fez um levantamento para eleger os destaques do ano, entre artilheiros e grandes revelações da capital e interior do estado.

Mário Sérgio (Paysandu)

Mário Sérgio (foto acima) ou "Super Mário", o fato é que o camisa 9 do Paysandu foi o principal goleador do Parazão, ao assinar 12 gols até aqui, sem contar o segundo jogo da disputa do terceiro lugar. Como principal referência do ataque bicolor, o atleta deu trabalho aos adversários e teve como marca central o bom posicionamento, típico de centroavante, para ajudar o time sempre que possível.

Fabinho foi o destaque no Remo na artilharia do Parazão. (Igor Mota / O Liberal)

Fabinho (Remo)

Embora não seja o principal artilheiro do time na temporada, o atacante Fabinho provou que tem bala na agulha para ajudar o Remo nos momentos mais difíceis. O atacante contratado no início da temporada fez nada menos que sete gols em 10 jogos disputados. Embora o técnico Marcelo Cabo costume utilizá-lo na maioria das vezes no segundo tempo, ele tem conseguido ajudar o clube. Aliás, ele foi o único atleta do estadual a fazer um "hat-trick", na quarta rodada do primeiro turno, contra o Cametá.

Welthon garantiu seis gols para a Tuna Luso no Parazão. (Ascom Tuna)

Welthon (Tuna Luso)

Um dos jogadores mais experientes do elenco tunante, o atacante Welthon sabe como funciona o Parazão. Aos 31 anos, o avançado, que já teve passagem pelo Remo, mostrou ainda manter o faro de goleador. Pela Tuna Luso, foram 10 jogos e seis tentos anotados, valendo a ele a terceira posição na artilharia do estadual.

Pilar fez bonito com a camisa do Cametá no Parazão. (Divulgação / Ascom Cametá)

Pilar (Cametá)

O alagoano Luis Carlos Rocha da Silva, mais conhecido como Pilar, desembarcou em Cametá no início do ano para compor o elenco do Mapará Elétrico e se tornou uma grata surpresa na equipe que terminou o Parazão na quarta posição. Foram seis gols no estadual, que ajudaram o time a chegar na fase final.

Jordan fez um excelente Parazão pelo São Francisco. (Lucas Sampaio/Divulgação)

Jordan (São Francisco)

Também conhecido como Gabriel Furtado, o atacante do São Francisco foi responsável pela maioria dos gols da equipe no Parazão. Com o uniforme do Leão Santareno o atacante deixou cinco gols e inúmeras performances positivas, que lhe levaram a chamar a atenção do Paysandu. Ao final do estadual, o atleta acabou assinando com o bicolor para disputar a Série C.