Especulado no Paysandu, conheça a história de Pilar, sensação do Cametá e do Parazão

Com cinco gols em oito partidas pelo Cametá, o centroavante Pilar é uma das sensações do Parazão 2023. Muito graças ao poder de finalizar do atacante, o Mapará Elétrico terminou com a quarta melhor campanha da primeira fase do estadual e encara o São Francisco nas quartas de final.

A equipe de O Liberal aproveitou o momento de Pilar para conhecer o pouco da história do centroavante alagoano, de 25 anos. Confira!

Natural de Alagoas, Pilar vive a primeira experiência no futebol paraense (Divulgação / Ascom Cametá)

O começo

Luis Carlos Rocha da Silva, leva o nome da cidade que é natural como apelido. Pilar fica a apenas 35 km de Maceió, capital de Alagoas. No pequeno município nordestino, Pilar descobriu a paixão pelo futebol ainda criança, graças ao pai, a principal inspiração:

“Desde os nove anos, acompanhava meu pai nos jogos amadores, onde inclusive era goleiro. Sempre foi minha inspiração, apesar de ser uma posição que eu não me tornei. Mas sempre admirei ele quando atuava, foi um dos melhores da minha cidade”, contou.

Com a forte influencia dentro de casa, logo Pilar daria os primeiros passos rumo ao sonho de se tornar jogador. Ainda assim, não sem dificuldades:

“Desde os 8 anos, com a chegada da minha irmã eu precisei amadurecer. Ajudava a cuidar dela para os meus pais irem trabalhar. Não tinha totais condições para me deslocar para a cidade dos treinamentos. Meus pais tiravam dinheiro de onde não tinham para poder comprar os materiais, comer no pós-treino, passagem", revelou. “Sempre irei citar eles como as pessoas mais importantes da minha vida, por me priorizarem nestes momentos e até hoje também fazem isso”.

Sucesso na base, falta de oportunidades no profissional

Na base, Pilar se destacou no CSA e despertou o interesse de grandes clubes, com o Grêmio, e chegou a ser cotado para a Seleção Brasileira Sub-17. Se profissionalizou no Azulão, em 2015, até chegar ao América-MG no ano seguinte.

Sem muitas oportunidades no Coelho, Pilar teve passagem por clubes sem muita pompa, como Serranense, Goytacaz e VOCEM. Em 2022, de volta a Alagoas, fez cinco gols em 15 partidas pelo Desportivo Aliança, na elite do estadual, além de mais quatro bolas na rede com a camisa do Juazeiro, na Bahia.

Pilar teve o nome liga ao Paysandu nas últimas semanas (Divulgação / Ascom Cametá)

Vinda para o Cametá

Foi então que veio o convite para jogar no futebol paraense. De desconhecido, Pilar mudou a desconfiança inicial e agora é um dos principais nomes desta edição:

“Eu costumo falar que foi coisa de Deus essa vinda para o Cametá. Porque eu tinha algumas oportunidades, e inclusive perto de casa, porém acabou dando certo aqui e graças a Deus eu estou podendo colher esses frutos, que são os gols. Nosso time está indo bem, e se Deus quiser, que nós possamos almejar coisas maiores dentro da competição e eu individualmente possa está na briga da artilharia”, disse.

Especulações

Por fim, nas últimas semanas, Pilar teve o nome associado ao Paysandu. Sem confirmar a negociação, o atacante falou sobre a importância de ter o nome valorizado no mercado e sobre a chance de vestir a camisa bicolor.

“Fico muito feliz que estou sendo valorizado. Me dedico muito para que possa chamar a atenção dos times grandes, Se concretizando essa ida, eu ficaria muito feliz e poderão esperar o meu melhor sempre, toda minha dedicação a cada treino, em cada jogo”, concluiu.

O Cametá de Pilar volta a campo neste domingo (2), às 10h, no Estádio Ipixunão, contra o São Francisco. A partida é válida pelo jogo de ida das quartas do Campeonato Paraense.