Remo prorroga contrato com atacante Fabinho até o final da Série C

De olho na disputa da Série C do Campeonato Brasileiro, a diretoria do Remo prorrogou o contrato do atacante Fabinho até o final da temporada. A homologação do novo contrato do jogador foi publicada no Boletim Informativo Diário da CBF (BID) e irá permanecer no Baenão na luta do Leão Azul pelo acesso à Série B.

Whatsapp: saiba tudo sobre o Remo. Recêêêba!

Com 27 anos, Fabinho chegou ao Remo como aposta da diretoria de futebol, esteve desde o início da pré-temporada e, com a saída de Muriqui do time, após contusão, ganhou oportunidades e agarrou a oportunidade e vem entrando como titular na equipe comandada pelo técnico Marcelo Cabo.

VEJA MAIS

Fabinho é natural de Brasília (DF) e é o artilheiro do Remo na temporada 2023. O jogador marcou cinco gols em nove jogos disputados e aos poucos foi ganhando a confiança do torcedor remista, que o criticou bastante após o jogo contra o São Francisco de Sanatrém, pelo Parazão, quando perdeu um gol.

Carrreira

O jogador rodou por vários clubes do Distrito Federal (DF), incluindo o Brasiliense-DF. Jogou pelo Boa Esporte-MG, além de ter defendido o São Bento-SP, Juventus Jaraguá-SC e Inter de Santa Maria-RS.