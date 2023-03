CT do Remo recebe melhorias e Bentes cita construção de mais dois campos e projeta marina no local

O Remo vive um bom momento. Se dentro de campo o Leão está 100% no Parazão e com a penas uma derrota na temporada, fora dele o clube vive a expectativa de quitar o seu Centro de Treinamento na Ilha de Outeiro, com a liberação das cotas da CBF, pela classificação à terceira fase da Copa do Brasil. A diretoria azulina já realizou obras no local, mexeu no gramado, reformou os vestiários dos atletas e comissão técnica, além de melhorar a estrutura de outras áreas, porém, o presidente do Leão, Fábio Bentes, informou que existe a possibilidade do clube avançar em situações que vão além do futebol no CT, como a criação de uma marina, com polo de regata, além de área voltada para os sócios.

O mandatário azulino falou da alegria em ter o CT quitado, citou campanhas feitas pelo clube e afirmou que o momento é de equipar a área, com construção do NASP CT, melhorias em salas e construção de dois campos.

“[Desde a aquisição do CT] vendemos títulos de sócio-remido, criamos campanhas, direcionamos outros recursos, como a parceria com o Banpara e chegamos próximo de quitar, faltando 25% do valor acordado. Com a terceira fase da Copa do Brasil, conseguimos quitar. Agora é focar, melhorar cada vez mais. Temos algumas melhorias, vestiário dos jogadores e comissão técnica. Já iniciamos a preparação do Núcleo Azulino de Saúde e Performance (NASP) CT, iremos manter a estrutura do Baenão e vamos fazer uma aqui. Já temos área para pré-treino, fisioterapia, departamento médico. Já melhoramos bastante o gramado do campo principal, estamos iniciando a melhora dos campos secundários. Sabemos que Belém é uma cidade com muita chuva, é preciso ter alternativas. Temos treinado aqui pelo menos dois dias na semana, mas fazemos todos os dias para não sobrecarregar. Nesse período de chuva é importante revezar e manter a qualidade dos campos do CT e do Baenão”, disse em entrevista à Remo TV.

Projeto

Fábio Bentes comentou algumas melhorias no local e de um futuro promissor para o CT. O mandatário remista comentou sobre o potencial que o Centro de Treinamento possui e que pode servir também para beneficiar os sócios do clube, com área de lazer e uma marina, já que o CT possui uma saída para o rio.

“Construir mais dois campos de futebol, isso já é previsto. Em um futuro um pouco mais distante, quem sabe uma marina e ter uma base da garagem náutica aqui. Tem uma área que pretendemos, no futuro, que o sócio do clube possa frequentar, mas isso é com o tempo, não é uma coisa para os próximos três anos, mas quem sabe sete ou oito anos, a gente tenha essa situação. O importante é que o CT é 100% nosso e possui um potencial enorme para ser explorado, são mais de 90 mil m², que pode ser utilizado não só para o desenvolvimento do futebol, mas com em outras áreas. Cabe aos próximos administradores manterem e cada vez mais cresça o nosso CT”, falou.

Resultado em campo

O Leão vem somando sucessos dentro de campo com as categorias de base. O clube ganhou praticamente todas as competições de base e também no feminino. O presidente Fábio Bentes comentou o sucesso da base e condicionou em boa parte ao CT.

“Dá alegria perceber vários garotos ganhando espaço, tendo oportunidade no time principal e correspondendo. Tivemos uma ótima participação na Copa São Paulo, somos nos últimos anos o principal campeão em todas as divisões de base e feminino e muito dessas conquistas têm relação direta com o CT. Poder oferecer um campo para treinamento com regularidade, alojamento adequado, refeitório, um suporte que não era dado, pois a base do Remo vivia de doações, mas hoje o clube consegue com recursos próprios se sustentar, claro que toda colaboração é bem-vinda, ainda existem colaboradores que nos ajudam, mas no geral, 95% do recurso é oriundo do próprio Remo”, finalizou.