Após amanhecer pichado, muro e portão do CT do Remo passam por revitalização

Como divulgado pela equipe de O Liberal, na última segunda-feira (21) o muro e o portão de entrada do Centro de Treinamento do Remo em Outeiro, amanheceram pichados. Hoje (23), algumas fotos foram compartilhadas do que seria a nova pintura do local.

A equipe de O Liberal apurou e o clube confirmou que as fotos são da revitalização feita, pós-pichação. Enquanto isso, a Polícia Militar ainda investiga o caso.

Muro do CT do Remo começou a ser pintado (Reprodução)

Compra

No último dia 4 de junho o Remo anunciou a compra da área de mais de 98 mil metros quadrados que pertencia ao Carajás. A intenção do clube azulino é que o time profissional inicie os treinamentos ainda este mês.