Artilheiro do Remo, atacante Fabinho pede música no Fantástico, da Rede Globo: vídeo

O atacante Fabinho, do Remo, marcou três gols na vitória do Leão Azul por 4 a 2, na tarde de ontem, no Baenão, contra o Cametá, pela quarta rodada do Parazão. O jogador assumiu a artilharia do Campeonato Paraense e teve o direito de pedir música, no quadro de esporte do Fantástico, programa da Rede Globo. Fabinho pediu o hino do Remo e teve seus gols mostrados durante o programa.

Assista

O atacante do Remo foi bastante criticado pela torcida azulina no jogo contra o São Francisco, pela segunda rodada do Parazão, porém, a resposta de Fabinho foi com gols. O jogador entrou na partida contra o Águia de Marabá e fez o gol da vitória de virada do Leão. Contra o Cametá, Fabinho substituiu Muriqui, então artilheiro do Remo no Parazão e aproveitou as chances para mandar a desconfiança do torcedor para longe. Com os três gols marcados, Fabinho assumiu a artilharia do Campeonato Paraense com quatro gols.

