Paraense Welthon é convocado para a Seleção Brasileira de Futebol 7; veja

O atacante Welthon é o único atleta paraense convocado para a Seleção Brasileira de Futebol 7, a modalidade que utiliza sete atletas em campo, em gramado sintético. O esporte, que já é praticado em mais de 20 países, cresce diariamente e atrai a atenção dos fãs de futebol, pela quantidade reduzida de atletas e grandes nomes do esporte, alguns já aposentados, que migram dos campos oficiais para as quadras de futebol society.

Para a temporada de 2023, a comissão técnica convocou 54 atletas, que vão participar dos ciclos de treinamentos, marcados para ocorrer em três cidades do país, entre os meses de abril e maio. A ideia da comissão é observar o maior número possível de atletas e para o ciclo de trabalhos deste ano, que terá pela frente a Copa das Nações e a Copa do Mundo, em setembro, no México.

Na segunda quinzena do mês de maio haverá uma nova convocação, com base nas atuações dos atletas nas competições regionais e de acordo com o desempenho nos treinos junto à delegação brasileira. Com todos os convocados definidos, a Futebol 7 Brasil vai custear todas as despesas dos atletas. Welthon tem 30 anos, é atacante e joga atualmente na Tuna Luso, mas tem passagens por vários clubes do futebol paraense, entre eles o Remo, além de times do futebol português.

Datas dos treinos

- 10 e 11 de Abril - Florianópolis (SC)

- 24 e 25 de Abril - Rio de Janeiro (RJ)

- 02 e 03 de Maio - Teresina (PI)

GRUPO 01 - Florianópolis-SC

Guilherme - Grêmio (RS) - Goleiro

Rodrigo - Jardim F7 (SC) - Goleiro

Eder - Pinheiros (PR)

Marcelo Fattori - Figueirense (SC)

Laion - Operário Aruko (PR)

Neto - Mind (RS)

Ceará - GEM (PR)

Raí - Operário Aruko (PR)

Rafinha - Master (PR)

Massa - Jardim (SC)

Wesley Martins - Maringá (PR)

Rufino - Grêmio (RS)

Luisinho - Athlético (PR)

Hegon - Jardim F7 (SC)

Tilly - Coritiba (PR)

Julinho - Jardim F7 (SC)

Anderson Martins - Criciúma (SC)

Kelvin - Grêmio (RS)

GRUPO 02 - Rio de Janeiro (RJ)

Walter - BR Samor (ES) - Goleiro

Luan - Flamengo (RJ) - Goleiro

Caique Augusto - Ponte Preta (SP)

Gabriel GB - Flamengo (RJ)

Caroço - Madureira (RJ)

Admilson Negresco - Guarani (SP)

Tuco - Ponte Preta (SP)

Martins - Flamengo (RJ)

Leandro Aguiar - Madureira (RJ)

Leonardo Toffani - Corinthians (SP)

Chôco - Flamengo (RJ)

Edmar - Botafogo (RJ)

Marcelinho - Flamengo (RJ)

Andreas - Ponte Preta (SP)

Bulico - Botafogo (RJ)

João - Corinthians (SP)

Matheus - Corinthians (SP)

Lucas Soares - Vidigal F7 (RJ)



GRUPO 03 - Teresina/PI

Barata - SA Betesporte (PE) - Goleiro

Igor Bêbe - Resenha (PI) - Goleiro

Wembley - SA Betesporte (PE)

Alex - União Crato (CE)

Matheus Manhosa - Uruguai (CE)

Janff Carlos JOTA - Espartanos (PI)

Léo Maceió - CRB (AL)

Jefinho - Resenha (PI)

Lipão - SA Betesporte (PE)

Chaveirinho - SA Betesporte (PE)

Caio Miranda - Resenha (PI)

Kleber - Resenha (PI)

Luiz Guilherme Selusniaki - Resenha (PI)

Romário - Bendito (PI)

Chiclete - SA Betesporte (PE)

Baco - E.C. Nacional (BA)

Miller - Vitória (BA)

Welton Fiel - W7 FC (PA)