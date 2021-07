Em partida para impulsionar o futebol 7, time paraense encara equipe pernambucana

Com o objetivo de divulgar a modalidade de Futebol 7, o time paraense 91Sports e o de SA Betesporte, de Recife (PE), irão se enfrentar na próxima quarta-feira (28), em Belém. Além de impulsionar a modalidade, a renda do jogo será revestida para compras de cestas básicas para serem doadas a pessoas em situação de vulnerabilidade social.

“Um amigo de Recife e eu tivemos a ideia de fazer o jogo, para tentar impulsionar o fut7, que é uma modalidade que está indo bem no mercado. E as arrecadações, a gente vai fazer doações, comprar cestas básicas e doar”, afirmou Elson Ferreira, um dos organizadores.

O jogo terá a participação do jogador Vassoura, que já foi eleito o melhor do mundo no fut7 em 2019, e que atualmente defende o Resenha (PI).

Futebol 7

O fut 7 ou futebol society, é jogado com sete jogadores em cada time e dois árbitros responsáveis pelos jogos. As partidas têm duração de dois tempos de 25 minutos. A modalidade foi oficializada em 1996. A partida entre 91 sports e SA Betesporte (PE) ocorre nesta quarta-feira (28), às 21h, em Belém, na arena R9.