Remo: torcedores pedem Hélio dos Anjos e criticam a diretoria por demora na demissão de Marcelo Cabo

A saída do técnico Marcelo Cabo do comando do Remo, fez com que vários torcedores pedissem a contratação de Hélio dos Anjos. Após o anúncio da queda de Cabo, feita pelo perfil oficial do Remo no Instagram, vários torcedores citaram o nome de Hélio e criticaram a diretoria por ter tomado essa decisão tardia.

Veja os comentários

“Vem, papai Hélio dos Anjos” – Felipe Santana

“Dependendo de quem trouxer, o bicho vai pegar! Se vira, Fábio Bentes, e traz o Hélio dos Anjos” – Alexandre Moreira

“Com dois jogos de atraso [saída de Marcelo Cabo]. Omissos! – Breno Bastos

“Se não for para vir o Hélio dos Anjos, não adianta p*** nenhuma” – Marcelo Mendes

“Parabéns pelo mínimo. Agora com a mesma velocidade, espero que anunciem o Hélio dos Anjos. Único treinador disponível capaz de fazer esse time não ser rebaixado” – Ranolfo Caldas

A equipe de O Liberal entrou em contato com o Remo, mas até o momento não obteve retorno.

O mais cotado

Hélio dos Anjos é o principal nome para assumir o Remo. Com 65 anos, Hélio dos Anjos treinou e foi campeão paraense com o Remo em 1995 e teve passagens por vários clubes do futebol nacional, além de ter trabalhado nos Emirados Árabes e na Arábia Saudita. Em Belém, trabalhou no Paysandu em 2002, 2019 e parte de 2020 e seu último clube foi a Ponte Preta-SP, onde conquistou o título da Série A2 do Campeonato Paulista na atual temporada.