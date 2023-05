Remo: torcida protesta na chegada do elenco no aeroporto e pede dispensas de jogadores; veja a lista

A má fase do Remo na temporada fez com que torcedores realizassem um protesto no Aeroporto Internacional de Belém, na chegada do elenco azulino na madrugada desta quarta (24), após mais uma derrota na Série C do Campeonato Brasileiro, dessa vez para o São José-RS, na última segunda (22), por 2 a 1. A torcida azulina aguardou a saída do ônibus com os atletas e pediram as dispensas de vários jogadores, incluindo Pablo Roberto, jogador que vem recebendo sondagens de grandes clubes do futebol brasileiro.

Vários torcedores compareceram ao Aeroporto Internacional de Belém e protestaram contra o time, que não conseguiu engrenar na Série C e chega à final do Parazão, contra o Águia, bastante pressionado. Com faixas, os torcedores chamaram atletas de “mercenários” e pediram à diretoria azulina que dispense seis jogadores, são eles: Leonan, Richard Franco, Rogério, Lucas Mendes, Matheus Galdezani e Pablo Roberto, que foi substituído contra o São José-RS com 30 minutos do primeiro tempo e ficou bastante irritado no banco de reservas.

O elenco azulino saiu pelo portão lateral do aeroporto, sem passar pelo saguão principal e não teve contato com os torcedores. A Polícia Militar esteve no local, acompanhou o protesto e fez a escolta do time até o Baenão. O Remo vive um momento extremamente delicado na Série C e também no Campeonato Paraense. O Leão não vence há cinco jogos, quatro deles pela Terceirona e um pelo Parazão, sendo um deles pela final do estadual, que terá sua definição na próxima sexta (26), no Baenão e o Remo precisa reverter a vantagem do Águia, que joga pelo empate, para que o Leão levante a taça, ele precisa vencer por dois gols de diferença ou derrote o Azulão pelo placar mínimo e leve a decisão para os pênaltis.

O clube está sem técnico, após a saída de Marcelo Cabo. A diretoria azulina está no mercado, tenta fechar com um novo comandante, mas encontra dificuldades. O preferido do Remo para assumir o cargo é Hélio dos Anjos, mas o treinador está com um pré-contrato com uma equipe de fora do país e aguarda a confirmação da equipe. Com isso o Remo está aberto e sonda outros treinadores. O mais provável é que Fábio Cortez, auxiliar permanente do clube, comande o time na decisão do Parazão contra o Águia de Marabá.