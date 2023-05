Remo inicia venda de ingressos para jogo contra o Águia, que define o Campeão Paraense de 2023; veja

O Clube do Remo manteve a posição de levar o segundo jogo da final do Campeonato Paraense para o Baenão e já iniciou a venda de ingressos para o confronto, que será nesta sexta-feira (26), a partir das 20 horas. No jogo de ida, o Azulão saiu com a vantagem e venceu por 1 a 0, obrigando o time remista a vencer por pelo menos dois gols, para levantar a taça Estrela do Norte.

Disposta a contar com o apoio da torcida, a direção do clube definiu o local e os valores de ingressos, fixando o preço da arquibancada em R$ 30,00, R$ 150 Cadeira Setor 25 e R$ 150 Cadeira Visitante. Os bilhetes podem ser comprados através do endereço ingressosa.com ou de forma presencial, em todas as unidades da Loja do Remo.