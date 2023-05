Especulado no Remo, Marchiori nega contato e diz: 'clube que a gente sempre sonha em trabalhar'

A saga azulina por um técnico continua. O Leão Azul queria de imediato o treinador Hélio dos Anjos, porém, Hélio possui um pré-contrato com um clube da Arábia e, só poderá abrir negociação após esta quinta-feira, quando encerra o prazo do documento. Com isso, o Remo trabalha com outros nomes no mercado, um deles é o paulista Fernando Marchiori.

O treinador que estava no ABC-RN nesta temporada, subiu com o clube potiguar para a Série B, está no radar azulino. A equipe de O Liberal entrou em contato com o treinador, que afirmou ter interesse de comandar o Remo.

“Não teve contato do Remo, mas ficaria muito feliz com o convite. É um clube muito grande, que a gente sempre sonha em trabalhar. Saber que o nosso nome é lembrado, pensando nesses momentos, traduz um bom trabalho que temos feito nos últimos anos”, comentou.

Fernando Marchiori, de 43 anos, está no Rio Grande do Norte (RN), resolvendo a parte burocrática da sua saída do ABC, já que o contratom com o clube alvinegro terminaria somente ao final da temporada de 2024.

A equipe de O Liberal entrou em contato com o Remo, que segue sem se pronunciar a respeito da chagada de um novo comandante.

Marchiori já comandou o Maringá-PR, Santo André-SP, Água Santa-SP, Portuguesa-SP, além do Oeste. O técnico também treinou o Cuiabá no período de 2014 a 2016 e era o treinador do “Cuiabaço”, quando a equipe do Mato Grosso (MT) venceu o Remo por 5 a 1, na final da Copa verde 2015 e ficou com o título da competição regional.

O treinador deixou o ABC e foi procurado pelo Náutico-PE, rival do Remo na Série C do Campeonato Brasileiro, porém as negociações não avançaram por conta do valor pedido pelo técnico ao Timbu. De acordo com o setorista João de Andrade, do Globo Esporte Pernambuco, ele pediu R$90 mil e o Náutico ofereceu o teto máximo de R$70, com isso, Marchiori continua livre no marcado.