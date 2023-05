Atual campeão da Série C nega proposta do Remo: 'Não chegou nada'

Após a demissão do técnico Marcelo Cabo, vários treinadores foram especulados no Remo. Entre eles, o atual campeão da Série C pelo Mirassol, Ricardo Catalá, que está desempregado. A equipe de O Liberal fez contato com comandante, que negou que há uma proposta do clube azulino.

"Não chegou nada para mim. Só se falaram com meu representante, mas oficialmente não [teve proposta]. [Meu agente] só me passa propostas formais. Desde que saí do Mirassol recebi quatro, mas não teve do Remo", disse Ricardo.

Segundo uma fonte interna do clube azulino, em contato com O Liberal, Ricardo Catalá, de 41 anos, está presente na lista de possíveis opções para o cargo de treinador do Leão. No entanto, o favorito sempre foi Hélio dos Anjos, que só poderá abrir negociações com o clube nesta quinta-feira (25), após o fim do pré-contrato com o clube árabe.

Catalá foi o primeiro técnico demitido pelo Mirassol desde Pintado, em março de 2010. Desde então, seis técnicos tinham passado pelo clube e só haviam saído ao final do contrato ou por uma proposta de outra equipe.

O treinador de 41 anos estava em sua segunda passagem no comando da equipe paulista e, no total, comandou o time por 84 jogos, com um aproveitamento de 54%, com 37 vitórias, 24 empates e 23 derrotas.