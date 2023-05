Águia faz últimos ajustes antes da final do Parazão, e técnico diz: 'Sabemos da força do Remo'

Depois de levar a melhor no jogo de ida, o Águia de Marabá se prepara para o confronto decisivo contra o Remo. Apesar da vantagem de um gol, no treino realizado na manhã desta quarta-feira (24), no Zinho Oliveira, em Marabá, o elenco do Azulão evitou analisar a situação como ‘confortável’. A grande final será sexta-feira (26), a partir das 20h. Até o momento o jogo está confirmado para ser no Baenão, casa do Remo.

“A gente sabe que conseguiu um resultado importante já e não dá para se jogar fora. Mas a gente também sabe da força do Clube do Remo. Seja no Baenão ou no Mangueirão, a torcida vai comparecer e o elenco tem qualidade. Mas o nosso trabalho agora é com foco no bom desempenho dentro dos 90 minutos e fazer por merecer esse título”, disse o técnico Mathaus Sodré.

Sobre o que vem sendo planejado para enfrentar o Leão, Mathaus adianta que vem preparando a equipe para suportar a pressão, já que o adversário deve buscar o gol para tentar reverter a vantagem. “É claro que nós sabemos que em determinado momento, a gente deve sofrer um pouco, o que é natural devido à qualidade da outra equipe. Então estamos nos preparando para isso, mas também para mostrar personalidade no jogo”, garante o técnico.

Para o atacante Luan Parede, esse é um momento decisivo e a partida possivelmente sair do Baenão pode ajudar a reduzir a pressão. “Vai ser um jogo difícil, mas estamos na expectativa de fazer uma boa partida. Jogar em um campo neutro, como o Mangueirão, é mais positivo para nós. A gente já está recebendo as últimas orientações, fazendo os últimos ajustes, e com certeza vamos entrar em campo bem organizados, bem aguerridos, para podermos sair campeões”, ponderou.

Bem diferente da cautela que se vê no treino, a torcida já está azulando as ruas de Marabá. Pelo comércio informal do núcleo Marabá Pioneira, o que se vê são camisas, bandeiras, bonés, tudo em acessórios para incrementar a torcida pelo time do coração. “A expectativa é a melhor possível. Já ganhamos o primeiro jogo aqui e, agora, jogamos por um empate. A gente sabe que não é nada fácil jogar lá dentro, mas vamos com tudo. A meta é ser campeão paraense. Isso é muito importante não só para o time, mas para a cidade de Marabá”, afirma o educador físico Júlio Reis.

O autônomo Marcelo Pereira já viajou para ver o Águia jogar em outras cidades e acredita que tem dado sorte ao time. “Só esse ano, eu já viajei duas vezes para ver o Azulão jogar fora e não vi nenhuma derrota. Então acho que sou pé quente. Essa campanha do Águia em 2023 está sendo muito boa e isso acaba entusiasmando a gente. A gente sabe da qualidade do time e nós, torcedores, temos fé que o Azulão vai sair vitorioso de Belém”.