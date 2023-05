Remo mantém desejo por Hélio dos Anjos, conversa com outros técnicos e anúncio pode sair hoje

A busca por um treinador para comandar o Remo segue na Toca do Leão. A diretoria do Remo não esconde de ninguém, o desejo por Hélio dos Anjos, mas sabe que o clube poderá levar uma “negativa” do treinador, caso o profissional cumpra o pré-contrato que possui com um clube árabe, porém, a esperança azulina segue em ter Hélio dos Anjos comandando o Leão na Série C, mas também segue conversando com outras opções.

Whatsapp: saiba tudo sobre o Remo. Recêêêba!

Hélio dos Anjos agradeceu o contato do Remo, disse estar feliz pela procura, mas afirmou que o clube é conhecedor de seu pré-contrato com um clube da Arábia e que sua palavra pesa na decisão. O prazo final para que Hélio siga para o clube do exterior ou acerte com o Remo ou qualquer outro clube do futebol brasileiro, será dado nesta quinta-feira (25).

VEJA MAIS

O executivo de futebol azulino, Thiago Gasparino, comentou em entrevista coletiva, falou do perfil em que o Remo busca no mercado para novo técnico, porém, evitou citar nomes, mas que o clube quer um treinador com conhecedor, gerenciador de crises e que tenha no currículo acessos.

"Desde a saída do Marcelo Cabo, contra o São José, a diretoria vem trabalhando em busca de um novo treinador. Nosso objetivo é que ele chegue o mais rápido possível. Sabemos da responsabilidade que temos em encontrar um bom profissional. O perfil que queremos é de um treinador conhecedor do cenário em que estamos e com histórico de acessos", explicou, Gasparino.

VEJA MAIS

Aos 65 anos, Hélio dos Anjos possui um vasto currículo. Treinou grandes clubes do futebol brasileiro e teve passagens por Belém, a primeira foi pelo Remo, em 1995, quando foi campeão estadual com o Leão Azul. Em 2002 ele retornou a Belém para o Paysandu. A terceira passagem de Hélio pela Capital paraense foi em 2019, também pelo Paysandu, onde ficou atpe 2020. Pelo clube bicolor conquistou o título do Parazão e quase levou a equipe bicolor ao acesso à Série B em 2019, em confronto diante do Náutico-PE.

Seu último clube foi a Ponte Preta-SP onde conquistou o título da Segunda Divisão do Campeonato Paulista e consequentemente o acesso à elite do futebol de São Paulo.

O Remo vive uma crise no futebol. O Leão ainda não venceu na Série C, principal competição da temporada, acumula quatro derrotas seguidas no torneio e segura a lanterna da Terceirona.