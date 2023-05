Final do Parazão: cabine do VAR está sendo montada no Baenão para partida entre Remo e Águia

Pela primeira vez em sua história o Campeonato Paraense terá uso tecnológico durante as finais. Depois da vitória do Águia sobre o Remo por 1 a 0, os dois times disputam a segunda partida da final, que também terá a presença do VAR. O equipamento, também chamado de árbitro assistente de vídeo, analisa as decisões tomadas pelo árbitro principal. A montagem do equipamento foi divulgada pelo Diretor Jurídico da FPF, André Cavalcante.

VEJA MAIS