Remo: Muriqui sobre tentativa do Águia em tirar a final do Baenão: 'Não faz sentido'

Antes da final do Parazão entre Remo e Águia, nesta sexta-feira (26) às 20h, no Baenão, Muriqui abordou o interesse do Azulão em mudar o local da decisão. Segundo o jogador, assim como o Azulão teve permissão para disputar o primeiro jogo no Zinho Oliveira, o Remo também deveria ter o direito de jogar no Baenão, estádio azulino.

"Essa é uma decisão que cabe à diretoria, não a mim. Mas não faz sentido. Se eles podem jogar em seu estádio, nós também podemos jogar no nosso. Conhecemos a força que temos em casa. Será um jogo difícil, mas temos condições de reverter a situação. Estamos confiantes de que iremos conseguir", concluiu.

Whatsapp: saiba tudo sobre o Remo. Recêêêba!

VEJA MAIS

Com a vitória por 1 a 0 no jogo de ida, realizado em Marabá, o Azulão possui a vantagem do empate para conquistar o tão cobiçado troféu. Os torcedores poderão acompanhar todos os lances da partida em tempo real por meio do Lance a Lance no OLiberal.com, além da transmissão ao vivo pela Rádio Liberal.