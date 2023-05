Remo: Muriqui sobre suposto racha no elenco por aumento de Pablo Roberto: 'Mentira!'

Às vésperas da final do Campeonato Paraense entre Remo e Águia, agendada para esta sexta-feira (26) às 20h, no estádio Baenão, o atacante Muriqui abordou algumas polêmicas. Primeiramente, comentou sobre a alegada insatisfação do elenco com o aumento salarial recebido por Pablo Roberto, um fato confirmado pelo presidente Fábio Bentes.

"Isso é uma mentira! Fui informado dessa situação por alguns companheiros, parece que alguém publicou isso. As pessoas, quando não têm nada para falar, criam situações que podem perturbar dentro de campo. Minha família e a do Richard Franco estão sempre unidas, então não há nenhum tipo de problema entre nós. Estamos unidos e comprometidos com o clube. O problema é que não temos obtido resultados, e aí sempre tentam plantar algumas coisas para nos desestabilizar", garantiu o atacante.

Com a vitória por 1 a 0 no jogo de ida, realizado em Marabá, o Azulão possui a vantagem do empate para conquistar o tão cobiçado troféu. Os torcedores poderão acompanhar todos os lances da partida em tempo real por meio do Lance a Lance no OLiberal.com, além da transmissão ao vivo pela Rádio Liberal.