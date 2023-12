Remo negocia com o goleiro Muriel, ex-Internacional; Jogador é irmão de Alisson, do Liverpool

Parece que a procura por um goleiro finalmente está chegando ao fim para o Clube do Remo. A conversa com Muriel, de 36 anos, irmão de Alisson, jogador do Liverpool e da Seleção, está avançada e logo deve ser anunciado, para a temporada 2024. A negociação foi confirmada por uma fonte do Núcleo de Esportes de O Liberal.

Após duas temporadas em um clube no Chipre, o AEL Limassol, Muriel deve chegar para disputar vaga de Vinícius, que possui contrato com o Leão Azul até o mês de abril e que ainda conversa com o clube sobre o andamento ou não da carreira após o término do vínculo. O executivo de futebol do Remo, Sérgio Papellin, afirmou que aguarda uma resposta do goleiro de 39 anos, ídolo do clube e que é titular da equipe desde 2017.

Muriel, revelado pelo Inter e com passagens por Bahia, Caxias, Belenenses, Portuguesa, B-SAD e Fluminense, o irmão mais velho de Alisson, da Seleção, ainda analisa proposta do clube azulino.

Muriel assumiu a titularidade absoluta e virou um dos principais destaques do Limassol. Na temporada passada, o atleta participou de 29 partidas e sofreu 21 gols. Na atual temporada, ele entrou em campo em apenas dois jogos.

Antes de reforçar o Limassol, Muriel viveu momentos conturbados na passagem pelo Fluminense. O atleta era alvo de críticas dos torcedores e não estava agradando a direção. Pelo clube, ele atuou em apenas três partidas, somando os anos de 2021 e 2022. Desta forma, as partes optaram por chegar em uma rescisão amigável.

Muriel teve destaque no Internacional

O goleiro Muriel foi revelado nas categorias de base do Internacional e teve destaque principalmente entre as temporadas de 2011 a 2013. Nos anos seguintes, ele acabou perdendo espaço no clube e foi emprestado ao Bahia. Antes de jogar pelo Fluminense, o arqueiro ainda defendeu o Belenenses e o B SAD, ambos de Portugal.

Visando 2024, o Remo já contratou o goleiro Léo Lang, de 25 anos.