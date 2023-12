Atacante Léo Gamalho relembra partidas contra Remo e Paysandu: ‘Sempre foi difícil de bater eles’

Após uma temporada marcante com o Vitória-BA, o atacante Léo Gamalho voltou a se destacar com o acesso do clube para a Série A do Campeonato Brasileiro de 2025. Artilheiro da temporada, o jogador comentou, em entrevista exclusiva a equipe de O Liberal, o aumento do nível da Segundona no próximo ano, com o Santos integrando a lista de clubes que vão disputar o acesso para a elite do futebol brasileiro.

“A régua subiu com o Santos, que é um clube que sempre põe muito jogador novo, mas também vai precisar de uma experiência nessa competição. Vão ter viagens muito longas e isso acaba dificultando muito na questão de treinamento. Tem que se preparar muito mais tempo antes dos jogos, então isso é uma coisa importante. Acho que essa mescla de jogador experiente com jogador jovem vai ser importante para o Santos nessa caminhada. Ainda mais um clube que nunca disputou este campeonato”, disse o jogador.

Para Gamalho, os outros clubes que disputam a Série B devem se preparar, pois das quatro vagas de acesso à Série A no próximo ano, ele acredita que uma já pertence ao Santos.

“Os outros clubes que já estão na Série B já imaginam que vão ter três vagas, porque todo mundo vai se concentrar sabendo que o Santos já tem uma, porque eles não vão ficar na Série B dois anos, é uma coisa a se levar em consideração”, afirmou.

Remo e Paysandu

Já confirmado com o Vitória para a temporada 2024 do clube, o jogador de 37 anos falou sobre Remo e Paysandu. De acordo com Gamalho, ele nunca chegou a ser sondado para atuar nos clubes paraenses, já que os contatos são coordenados pelos clubes em que atua.

“Não me lembro de ter recebido assim nada concreto de venda para Paysandu ou Remo, mas assim, um intermediário outro vindo falar comigo em nome de um ou de outro, pode ter acontecido. Mas quem coordena isso é o clube, não eu”, explicou.

O jogador, no entanto, lembra de partidas em que enfrentou tanto Paysandu quanto Remo, e destacou a dificuldade que é jogar contra as equipes em solo paraense.

“As vezes que fui para lá [Belém], foi mesmo pra jogar. Tem aquela chuvinha todo dia. Joguei tanto na Curuzu, quanto no estádio do Remo, o Baenão, e joguei também no Mangueirão. E sempre foi difícil os gramados, o campo pertinho da torcida, tanto do Remo quanto do Paysandu, pressão da torcida. Tem essa dificuldade, e a gente se encontra ainda mais no campo pesado com chuva, tudo isso, foram dificuldades que a gente encontrou. E os cubes acabam se fazendo fortes por isso, porque tem a torcida ali perto do campo e eles já estão acostumados. Então sempre foi difícil de bater eles lá [em Belém]”, afirmou.

Gamalho volta a campo com o Vitória em janeiro, no dia 17, contra o Jacuipense, pela primeira rodada do Campeonato Baiano