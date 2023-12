Última rodada do Brasileirão definiu times da Libertadores e Sul-Americana de 2024

O Brasileirão 2023 terminou em grande estilo, coroando o 12º título da história do Palmeiras. O bicampeão, além do maior troféu do futebol brasileiro, assegurou vaga na disputa da Copa Libertadores de 2024. De quebra, a última rodada da Série A definiu todos os participantes das principais competições entre clubes disputadas no continente

Pelo regulamento da competição, os quatro primeiros colocados garantem vaga na fase de grupos da Libertadores. Assim, Palmeiras, Grêmio, Atlético-MG e Flamengo, os quatro primeiros da tabela, já estão garantidos em 2024, e se juntam a Fluminense, que terminou em 7º, mas é o atual campeão da Libertadores, e São Paulo, o 11º colocado, que garantiu vaga após o título da Copa do Brasil.

VEJA MAIS



Ao todo, seis equipes entram na fase principal da competição mais cobiçada da América, enquanto Botafogo (5º) e Red Bull Bragantino (6º), estão classificados para a chamada Pré-Libertadores. Ambos terão que disputar jogos em mata-mata que garantem quatro vagas à fase de grupos.

Além da Libertadores, o Brasileirão definiu também os times que vão à Sul-Americana de 2024. Pelo critério da competição, outras seis equipes estão asseguradas no torneio, que teve o Fortaleza na última decisão. O time cearense, aliás, está novamente entre os classificados, ao terminar o Brasileirão na 10ª posição. Na ordem de classificação, os times garantidos na competição são: Athletico-PR (8º), Internacional (9º), Fortaleza (10º), Cuiabá (12º), Corinthians (13º) e Cruzeiro (14º).