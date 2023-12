É campeão! Palmeiras empata com o Cruzeiro e conquista o Campeonato Brasileiro de 2023

O Palmeiras é o Campeão Brasileiro de 2023. A conquista mantém o Verdão como o maior detentor de títulos brasileiros, somando agora 12 troféus, após o empate em 1 a 1 com o Cruzeiro, garantido na noite desta quarta-feira (6), no Mineirão, em Minas Gerais.

Com 70 pontos, a equipe de Abel Ferreira terminou a competição desbancando Grêmio, Atlético Mineiro e Flamengo, que completam os quatro primeiros da tabela.

Ao longo da história, o Palmeiras levantou a taça nos anos de 1960*, 1967*, 1967**, 1969**, 1972, 1973, 1993, 1994, 2016, 2018, 2022 e 2023. Em linhas gerais, o Verdão alcançou a liderança do Brasileirão nas últimas quatro rodadas, tirando o favoritismo do Botafogo, que liderou o certame por mais de 30.

Campeão de 2023. (GILSON LOBO-AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA-ESTADÃO)

No jogo derradeiro, o Cruzeiro foi bravo, impôs seu ritmo de jogo, mas aos poucos foi sucumbindo diante de um Allianz Parque completamente lotado. Aos 20 do primeiro tempo, Lucas Silva errou o tempo da bola na entrada da área, deixando a redonda nos pés de Endrick, que mandou por cima. Rafael Cabral desviou com a mão e o camisa 9 pegou na sobra para abrir o placar.

O gol de honra do Cruzeiro saiu aos 35 minutos da etapa final. Após cobrança de escanteio curta, Matheus Pereira balançou para cima da marcação e deixou a redonda dentro da área, sobrando para Nikão. O meia chutou forte e rasteiro para o fundo das redes, deixando tudo igual no Allianz. Dez minutos depois, o árbitro Anderson Daronco decretou o final da partida e do Campeonato Brasileiro, com o título do Palmeiras.

No banco de reservas, o técnico Abel Ferreira garantiu o segundo brasileiro, além de ter levado em 2023 o Campeonato Paulista e a Supercopa do Brasil. Com isso, o treinador português tem nove conquistas com o clube. Ele também venceu a Libertadores (2020 e 2021), a Copa do Brasil (2020), a Recopa Sul-Americana (2022), Paulistão (2022) e Brasileiro (2022).

* Unificado pela Taça Brasil

** Unificado pelo Torneio Roberto Gomes Pedrosa