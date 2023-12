Recebido com festa por torcedores, Palmeiras provoca Botafogo e Santos durante comemoração

Uma das comemorações do elenco do Palmeiras pelo título do Campeonato Brasileiro, conquistado nessa quarta-feira (6) foi marcada por provocações aos rivais. Os jogadores do clube paulista foram recebidos por centenas de torcedores em frente à Academia de Futebol durante a madrugada desta quinta-feira (7), e não perdoaram o Botafogo, que deixou o título escapar após abrir 14 pontos de vantagem.

“Está chegando a hora, o dia já vem raiando, meu bem, Tiquinho Soares pipoca”, cantou o lateral esquerdo Vanderlan, que foi acompanhado pela torcida e os demais atletas.



Na sequência, outros jogadores também tiveram tempo de provocar o Santos, rebaixado pela primeira vez para a Série B do Brasileirão após derrota para o Fortaleza, e puxaram coro junto da torcida presente no CT.

“Olha que engraçado, Palmeiras campeão e o Santos rebaixado”, cantaram.

A delegação palmeirense chegou ao centro de treinamento do clube, na Água Branca, bairro na Zona Oeste de São Paulo, às 5h. Com o sol nascendo e muitos fogos de artifício, os jogadores fizeram a festa em cima do trio elétrico, com duração de cerca de 25 minutos.