Santos perde em casa e é rebaixado à Segunda Divisão pela primeira vez na história

O Santos vai disputar a primeira Série B de sua história. Nesta quarta-feira (6), o Peixe perdeu por 2 a 1, na Vila Belmiro, com o Fortaleza-CE e ficou na 17ª posição do Brasileirão de 2023. Além do time santista, disputarão a Segunda Divisão no ano que vem o Goiás-GO, Coritiba-PR e o América-MG.

O Santos entrou na última rodada com boas chances de se manter na Série A. Para isso ocorrer, o Peixe precisava apenas de uma vitória simples contra o Fortaleza-CE, 11º no Brasileirão e que não tinha mais pretensões no campeonato.

Apesar disso, o Santos não segurou o ímpeto do adversário. O time do Ceará abriu o placar logo na primeira etapa, com Marinho. No segundo tempo, o Peixe empatou, com Messias, mas o Leão do Pici fez o segundo na reta final de jogo.

Por outro lado, os outros clubes que brigavam contra o rebaixamento conseguiram resultados positivos na rodada. O Vasco, em São Januário, venceu o Bragantino-SP por 2 a 1. Já o Bahia, na Fonte Nova, bateu o Atlético-MG por 4 a 1.

O Santos era um dos três clubes brasileiros que nunca haviam sido rebaixados à Segunda Divisão. As demais equipes que carregavam esse "título" são Flamengo-RJ e São Paulo-SP.

Além disso, o Santos-SP foi rebaixado no primeiro Campeonato Brasileiro disputado após a morte do seu maior ídolo, o Rei Pelé. O tricampeão mundial faleceu em dezembro, semanas após o final do Brasileirão de 2022.