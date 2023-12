Abel Ferreira reclama de 'coisinhas’ deixadas no gramado do Allianz após show de Taylor Swift; vídeo

O Palmeiras venceu o Fluminense-RJ por 1 x 0, na tarde de domingo (3), no Allianz Parque, e se aproximou do título do Campeonato Brasileiro de 2023. Mesmo assim, o técnico Abel Ferreira reclamou durante a coletiva de imprensa. O motivo? O show de Taylor Swift. Veja:

“O que não podemos é ter um gramado cheio, como estava agora, vão lá fora e vejam a quantidade de coisinhas que tinham do espetáculo da Taylor Swift”, falou o técnico.

Taylor Swift fez show no Allianz Parque há uma semana. Isso fez com que o Palmeiras precisasse jogar algumas partidas na Arena Barueri.