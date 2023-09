Astrólogo argentino prevê Brasil hexa em 2026 e Palmeiras eliminado para o Boca na Libertadores

Giorgio Armas, renomado astrólogo argentino e ardente torcedor do Boca Juniors, ganhou notoriedade em seu país natal por suas previsões precisas no mundo do futebol. Suas habilidades visionárias, agora voltadas para o embate da semifinal da Conmebol Libertadores entre o Boca e o Palmeiras, são objeto de grande atenção.

Armas, que alega manter uma amizade próxima com Jorge Almirón, o técnico do Boca Juniors, revelou que continua em contato com o treinador, oferecendo suas contribuições para a busca do título continental. Segundo suas visões, o Boca Juniors está destinado a avançar para a grande final da Libertadores.

VEJA MAIS

"Antevejo um confronto altamente disputado e equilibrado. Para mim, o Palmeiras é, indiscutivelmente, a melhor equipe da América, excluindo o Flamengo; é a melhor equipe do continente. No entanto, nas minhas previsões, percebo o Boca Juniors com uma leve vantagem energética", declarou Armas.

Isso não significa, no entanto, que o Verdão encerrará a temporada sem adicionar mais troféus à sua coleção. De acordo com as visões de Giorgio Armas, o time comandado por Abel Ferreira conquistará o título do Campeonato Brasileiro, apesar de estar a sete pontos de distância do líder Botafogo, após 24 rodadas. "Antecipo uma batalha contínua entre Botafogo e Palmeiras, mas vejo o Palmeiras muito bem posicionado nessa disputa", resumiu o astrólogo.

Uma de suas previsões mais recentes sugere que a Argentina garantirá sua vaga na Copa do Mundo de 2026 como líder nas Eliminatórias, enquanto a seleção brasileira se sagrará hexacampeã mundial.

"Tenho visões da seleção brasileira como campeã na próxima Copa do Mundo, assim como previ um ano e meio antes que a Argentina seria a campeã mundial em 2022 e que conquistaria a próxima Copa América contra o Uruguai na final. O Brasil está muito bem preparado para a Copa do Mundo", afirmou.

Embora o adversário da final não tenha sido revelado, Armas acredita que Brasil, Argentina, França e Espanha serão os semifinalistas na próxima Copa do Mundo. Além disso, ele especula que o título poderá ser o último ato da carreira de Neymar, atualmente com 31 anos e atuando pelo Al-Hilal, na Arábia Saudita.