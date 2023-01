Vidente alerta para seita maligna em Belém: “Protejam as nossas crianças”

A vidente Chaline Grazik fez uma live por meio das redes sociais, nesta terça-feira (10), alertanto pais e responsáveis sobre um perigo com crianças. A sensitiva disse haver uma seita maligna em Belém (PA) e também no estado do Mato Grosso. A médium gaúcha não explicou os detalhes, só pediu em oração que cuidassem dos pequenos. Veja o vídeo:

Essa não é a primeira vez que a vidente fala do Pará nas suas previsões. Em dezembro, Chaline falou sobre um soterramento, com desercanações em massa, e disse que Belém tem uma energia espiritual caótica, mas que, apesar da previsão nada animadora, ainda existe uma maneira de impedir a catástrofe: “Peço para que entrem em oração, porque quando são vistas visões assim, é necessário orar em massa para que isso não aconteça”, disse.

Chaline tem mais de 3,6 milhões de seguidores somente em uma das redes sociais. É chamada de “doutora das previsões” e também uma das queridinhas dos famosos. Apesar de ter somente 28 anos, já atua com atividade mediúnica há 13 anos e fala que o dom surgiu de forma natural.