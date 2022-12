Vidente prevê tragédia em Belém: 'É necessário orar em massa'

A vidente Chaline Grazik, 28 anos, afirmou durante uma entrevista para o podcast Frente a Frente, que uma tragédia irá acontecer em Belém, no Pará. A médium relata ter visto pessoas soterradas e revelou que a cidade tem uma “energia espiritual caótica”.

VEJA MAIS

Natural de Erechim, no Rio Grande do Sul, Chaline vem ganhando notoriedade nos últimos anos, após acertar diversas previsões. Em sua conta no Instagram, a “vidente oficial das estrelas”, como se intitula, publica suas previsões e acertos, além de oferecer cursos.

Durante sua participação em um podcast, na quarta-feira, 21 de dezembro, Chaline revelou “novas” previsões. Segundo a vidente, uma grande tragédia irá acontecer na capital paraense. Veja o vídeo:

“Eu vejo alguma coisa que envolve Belém. E eu consigo perceber na minha visão que tem algumas pessoas soterradas. Mas só que não é água. Eu vejo como se fosse barro ou lama. Não consigo entender direito se é alguma coisa que desmorona e deixa as pessoas soterradas ou se é o chão mesmo”, descreveu a vidente.

Chaline ainda conta que a cidade tem uma energia espiritual caótica, mas que, apesar da previsão nada animadora, ainda existe uma maneira de impedir a catástrofe: “Peço para que entrem em oração, porque quando são vistas visões assim, é necessário orar em massa para que isso não aconteça”, disse.

(Estagiário Gabriel Mansur, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)