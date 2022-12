Vidente Lene Sensitiva prevê morte de quatro participantes da Farofa da Gkay

A vidente Lene Sensitiva, que ficou conhecida por revelações certeiras em relação ao mundo os famosos, como o divórcio de Jojo Toddynho e a gravidez de Viih Tube, causou na internet nesta segunda-feira (12), ao vir à tona uma previsão envolvendo quatro convidados da "Farofa da Gkay". De acordo com a clarividente, estas personalidades morrerão nos próximos dois anos. As informações são do Diário do Estado.

Sem citar nomes, Lene Sensitiva publicou que após a finalização do evento, quatro dos 500 convidados poderão morrer. Mas a vidente não chegou a explicar se são cantores, influenciadores, músicos, e nem o gênero das vítimas.

“Logo após o término dessa farofa acontecerá quatro desencarnados, na sequência de 2023 e 2024. Desencarnados que vão abalar muito! Poderiam ser evitados, mas as pessoas colocam o dinheiro e o status acima de tudo”, disse.

Essa não é a primeira vez que Lene Sensitiva faz previsões para a Farofa da Gkay. Na semana passada, enquanto o evento estava iniciando, a clarividente teve seu nome envolvido em um boato de que o avião, em que os convidados famosos estavam, iria cair. Ela desmentiu a informação e realizou uma previsão, acalmando o coração dos famosos.

“Previsão 12/11/2022. O avião vai subir e pousar tranquilamente, não haverá nenhum acidente, podem ficar em paz! A festa será um grande sucesso. O VOOO E O POUSO SERÃO TRANQUILOS”, postou logo após a polêmica.