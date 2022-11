Mel Maia coloca DIU após vidente fazer previsão de gravidez: 'Babys aqui não'

Depois de receber um alerta de Lene Sensitiva sobre uma possível gravidez em 2023, a atriz Mel Maia, de 18 anos, confidenciou aos seus seguidores que colocou DIU, um dispositivo intrauterino que atua como contraceptivo. Por meio dos stories do Instagram, a influenciadora relatou que já vinha pensando e adotar o método, mas só decidiu colocar, de fato, após receber a mensagem da vidente.

"Desculpem não ter aparecido mais cedo. Eu sai cedo de casa porque eu fui colocar meu DIU. Eu tava pensando em colocar o DIU há um tempo, mas quando a Lene Sensitiva, minha gente, foi quando realmente colocar", disse ela para os seus seguidores, relatando que iria pensar se iria contar como foi a experiência.

"Coloquei acordada no consultório. Eu tinha falado com a doutora que eu queria colocar apagada porque sinto muito cólica. Eu sinto cólica no período menstrual e no período fértil. Então, é de pessoa pra pessoa. Vou ver se conto a minha experiência. É só para contar essa novidade pra vocês!", completou.

Relembre a previsão

No início de novembro, Mel Maia compartilhou uma mensagem que Lene Sensitiva havia lhe mandando alertando-a sobre uma previsão de gravidez em 2023. Na época, vários fãs relembraram que a mesma vidente havia previsto, ainda em julho, a gravidez de Viih Tube. "Vi pelos mantras que viihtube pode ter uma gravidez inesperada do Eliezer", disse a profetisa na ocasião, episódio que se confirmou meses depois.

(Estagiária Paula Figueiredo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web)