Casal ou não? Mel Maia e MC Daniel mostram química em vídeo dançando; veja o vídeo

Mel Maia e MC Daniel ainda não “assumiram” o namoro, porém o que mais tem na web é gente shippando o casal. Mesmo sempre dizendo que são amigos e demonstrarem “amizade colorida” nas redes sociais, eles não se desgrudam.

A dupla compartilha muitos momentos juntos, só está semana já tivemos eles na praia, almoçando em família, malhando juntos, fazendo churrascos e dançando os virais do Tik Tok.

Nesta terça-feira (22), Mel Maia compartilhou no seu Stories um vídeo dela e de Daniel dançando. Eles aproveitaram o dia ao lado da família e amigos no Rio de Janeiro. Logo logo os internautas se empolgaram, e depois disso, ela tratou de ir para o feed do seu perfil e postar uma foto ao lado do funkeiro.

“Metadinha hehe”, diz a legenda. “On pro amor amigo da Mel Maia t amo baixinha”, retribuiu MC Daniel.