Mel Maia dá fora em cantor durante live com amigas; saiba quem é

Durante uma live, com a presença de outras duas amigas, Mel Maia deu um fora no cantor Anderson Neiff. A atriz, de 18 anos, foi surpreendida pelas investidas do rapaz. No momento da transmissão, realizada nesta sexta-feira (23), 10 mil pessoas acompanhavam as três meninas.

Anderson inicia a conversa perguntando a idade de mel. "18", respondeu. Em seguida, Anderson publica: "Obrigado, Deus". Mel fica sem entender por algum tempo e questiona: "Obrigada, Deus? Como assim?". Rindo, o cantor respondeu: "Deixa baixo".

Mel não deixou o momento passar e, imaginado que fosse uma cantada, cortou Anderson. "Se você está agradecendo por eu ser maior da idade, saiba que eu jamais navegaria no seu amor. Jamais ia dar uma volta", declarou rindo com as amigas.

Assista ao vídeo:

Quem é Anderson Neiff que levou fora de Mel Maia?

Anderson Neiff tem 20 anos, natural de Recife (PB). É dançarino, produtor e cantor de brega funk. Antes de se envolver com produção, Anderson começou a dançar influenciado pelo passinho dos malokas de Recife quando tinha 16 anos. Tem vídeos virais com vídeos de dança e de humor postados nas redes sociais.