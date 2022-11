Vidente prevê que Mel Maia vai ficar grávida e atriz responde: 'Nem tinha contado'

A vidente Lene Sensitiva fez uma previsão de que a atriz Mel Maia ficaria grávida em 2023. A jovem compartilhou o print da mensagem enviada pela suposta profetisa e fez piada com a situação, nos Stories do Instagram, na sexta-feira (11). As informações são do portal Terra.

A atriz disse: “Gente, eu nem tinha contado essa aqui para vocês, né? A Lene Sensitiva me mandou uma mensagem no Direct dizendo que eu vou ter um neném. Que eu vou ficar grávida. É mole isso aqui, gente?”.

Mel continuou: "Vira essa boca para lá, moça". "Socorro! Eu acabei de fazer 18 aninhos", respondeu à vidente.

Recentemente, Mel Maia havia negado que esteja em um relacionamento com o funkeiro MC Daniel. O boato surgiu em uma live feita pelo amigo, MC Ryan SP.