Romarinho fala sobre classificação de 'pior beijo' por Mel Maia: 'Imagina se fosse bom'

A trend feita por Mel Maia no Tiktok, em que ela classificava os rapazes com quem já se envolveu, tem dado o que falar. Além de ter escolhido o ex-BBB Arthur Picoli como o "mais gostoso" entre os que já ficou, a atriz classificou o lutador Romarinho como "pior beijo".

O atleta resolveu responder e publicou uma foto no Instagram com a frase: "Imagina se fosse bom". Depois ele respondeu se ficaria novamente com a jovem, e disse, mostrando um pote de doce: "Único mel que eu colocaria de novo na boca".

Na caixa de perguntas da plataforma, outra pessoa mandou mensagem para Romarinho dizendo quem se a atriz não gostoum ela quer.

"Deve ter sido ruim mesmo para ela lembrar. Traumatizou", disse ele.

E quando foi questionado se teria gostado do beijo de Mel, o lutador disse que ela beijava bem para quem tem 18 anos.

(*Estagiária Painah Silva, sob supervisão da Coordenadora de Conteúdo de Cultura, Sonia Ferro)