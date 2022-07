Após ficar com Mel Maia, ex-BBB Arthur Picoli comenta affair: ‘Rolaria de novo'

A ex-atriz mirim da tv Globo, Mel Maia, e o ex-BBB Arthur Picoli, subiram para os assuntos mais comentados do Twitter após internautas terem descoberto que os dois ficaram recentemente. Confirmando a história, o crossfiteiro chegou a rebater as críticas sobre a diferença de idade entre os dois e também falou o que pensa de estar no topo da lista de “os mais gostosos” que a atriz já ficou.

Após participar de um desafio no TikTok, Mel Maia listou as melhores e piores ficadas. Com o celular na mão, ela deixou escapar alguns detalhes do perfil do Instagram da pessoa que considera o número um do ranking. Alguns internautas pesquisaram e descobriram que se tratava de Arthur Picoli. Em uma entrevista, ele comentou o que acha de ter sido eleito o 'mais gostoso' que ela já beijou e disse que quer um “replay”:

"O crossfit está em dia, né? Encaro como um elogio, assim como as pessoas elogiam o cabelo, o sorriso... Fico feliz por ter elogiado o meu corpo. Ela também é muito gata e já falei isso para ela. A Mel é uma menina incrível, madura, gente boa e foi super da hora. Rolaria de novo (risos)", declarou ele.

Arthur também falou sobre as críticas que recebeu por ser 10 anos mais velho que a atriz e disse que isso é algo normal:

“A Mel hoje é uma mulher, tem 18 anos, eu um homem, de 28, normal. Uma coisa que aprendi nesses dois anos de fama é não bater de frente. A gente ficou. É verdade. Quando eu tinha 18, já fiquei com mulheres de 28. Assim como quando eu tinha 20, fiquei com de 30. A galera fica querendo colocar na balança que 10 anos de diferença não pode? Pera!. A gente vê um peso grande a tudo que é relacionado às mulheres. Qual o papel das pessoas julgarem? As pessoas não sabem da história. Não me preocupo mais com a opinião dos outros”, rebateu o ex-BBB.

(Estagiária Maiza Santos, sob supervisão da editora Web de OLiberal.com, Vanessa Pinheiro)