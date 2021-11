Era mentira! MC Melody admite que não ficou com Mel Maia após repercussão

Depois de dizer que já ficou com Mel Maia, MC Melody voltou a falar sobre o suposto affair. A cantora admitiu que tudo não passou de uma brincadeira. A nova versão nega o que a adolescente disse quando confirmou que chegaram a ficar e não descartou um relacionamento sério. A atriz chegou a desmentir o relacionamento nas redes sociais. As informações são do Splash, do UOL.

"Era brincadeira, realmente. Vocês sabem que eu gosto de fazer vlogs, trollagens, tudo de namorico, porque os meus fãs adoram e vivem pedindo para eu fazer. E eu não sei se ela interpretou errado, se ela não gostou muito como foi exposto tudo isso, mas não tem problema. Eu não quero treta com ninguém. Eu não estou chateada e não quero guerra com ninguém. Tô de paz com ela. Se ela quiser falar comigo, eu tô aqui. Se ela não quer, também tá tranquilo", explicou Melody, em seu perfil no Instagram.

Com a repercussão da declaração de Melody, Mel disse que acordou com mensagens falando sobre o assunto e esclareceu o caso pelos Stories no Instagram: "Primeiro de tudo, eu e a Melody nunca nem nos conhecemos pessoalmente. A gente não teve essa oportunidade. (...) Eu não falei com a assessoria ainda, não falei com a minha mãe, não falei com ninguém. Eu só acordei, vi o que me mandaram e estou vindo aqui falar com vocês".

Mel contou, ainda, que não respondia Melody há um tempo. "Eu e a Melody, a gente não conversa, a gente tem o WhatsApp uma da outra, a gente já se falou uma vez ou outra, sim. E eu vi que só tinha mensagem dela, só ligação dela praticamente. Eu deixei ela no vácuo pra caramba, mas eu não fiz isso de propósito", completou.