Mel Maia vaza nude do ator Drico Alves e vídeo íntimo gera repercussão na web

Drico Alves teve a sua parte íntima vazada, após um vídeo gravado pela sua melhor amiga, Mel Maia, viralizar nas redes sociais, nesta terça-feira (21). No conteúdo, o ator aparece despreocupado dentro de um banheiro enquanto a moça filma o cômodo e o flagra urinando no local. As informações são do portal IBahia.

A publicação de Mel Maia se espalhou na web e gerou uma grande repercussão. Os atores ainda não se pronunciaram sobre o assunto. Confira a os comentários sobre o caso: